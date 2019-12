Exclusief voor abonnees Maaseik en Roeselare willen zich meteen tonen VOLLEYBAL 04 december 2019

00u00 0

Maaseik en Roeselare beginnen vandaag aan hun Europese campagne. Voor de Limburgers is het al de negentiende deelname aan de beker der landskampioenen, de West-Vlamingen doen met achttien campagnes net iets minder goed. Een hoofdrol is er tegenwoordig niet meer bij voor de Belgische ploegen. De tweede ronde kan, maar dan wordt er al best gewonnen op verplaatsing.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 33 minuten 08 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Maaseik

sport

sportdiscipline

volleybal

Roeselare