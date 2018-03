Maaseik-coach Banks: "Tijdstip speelt in ons voordeel" 14 maart 2018

Maaseik neemt het vanavond in de Final 12 van de Champions League thuis op tegen het Russische Novosibirsk. De Siberische tegenstander mag dan in eigen competitie pas op de zesde plaats staan, het blijft een heel moeilijke tegenstander. Grote jongens, dat wel, maar volgens kenners geen onmogelijke opdracht. Zo denkt ook Joel Banks erover. De Maaseik-coach had geen peptalk nodig om zijn ploeg op scherp te stellen. "Begin niet met de vraag hoe groot ik onze kansen inschat", lacht Banks. "Dat is een heel moeilijke vraag. Tenminste, het antwoord er op. Wij hebben, met uitzondering van de match in Guibertin, een sterke eerste play-offronde achter de rug. Dat is belangrijk voor de kopjes. Geen mindere wedstrijden en snel naar de drie punten. Op papier zijn de Russen sterker, maar dat was ook het geval voor Kedzierzyn en toch speelden wij er goede wedstrijden tegen. Ons niveau zal alles bepalen. De matchen waarin wij echt goed waren, waren die tegen de topploegen." Waar zijn de Russen verder nog te pakken? "Het Russische volleybal is vrij statisch. Wij spelen beweeglijker. Het moment van de wedstrijd is ook een voordeel voor ons. Vergeet niet dat ze een lange reis achter de rug hebben. In de hoofden van de Russen is het vanavond om half negen al na middernacht. Wij moeten daar deze week van profiteren, want in Siberië is het tijdsverschil in ons nadeel." (KWP)

