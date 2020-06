Exclusief voor abonnees Maaseik claimt CL-ticket 16 juni 2020

Een week nadat volleybalclub Aalst meldde dat het volgend seizoen zal aantreden in de Champions League, reageert Maaseik met het claimen van zijn ticket voor CL. " Het is niet omdat Aalst goedkeuring kreeg voor zijn sporthal dat het ook een plaats in de Champions League mag opeisen", klinkt het bij Maaseik-manager Dieter Leenders. "De zogezegde eindstand na de reguliere competitie is niet relevant om Europese tickets te verdelen. Dit klassement leverde niks op en het is niet de echte eindstand. Maaseik wil dus niet weten van de Aalsterse claim en volgt de oproep van de Europese bond om gezond verstand te laten zegevieren. (KWP)