Exclusief voor abonnees Maarten Vangramberen op eerste BK driekamp 10 februari 2020

00u00 0

Seoel, 1988. De Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee verpulvert op de Olympische Spelen haar eigen wereldrecord op de zevenkamp. Meer dan dertig jaar later tracht Maarten Vangramberen (41) in de Canvas-reeks 'Wereldrecord' te ontleden hoe straf die prestatie wel is. Hij gaat op bezoek bij de eerste olympische zevenkampster van ons land - die Joyner-Kersee recht in de ogen keek - neemt het op tegen tienkamper Thomas van der Plaetsen in het eerste officieuze BK driekamp en gaat trainen met Nafi Thiam, om uit te vissen hoe een atlete zich in godsnaam voorbereidt op zeven verschillende onderdelen. (MC)