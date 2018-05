Maarten Vancoillie wordt opnieuw papa 11 mei 2018

00u00 0

Leon (1) krijgt er een broertje of zusje bij. Maarten Vancoillie (29) kondigde gisteren op Qmusic aan dat hij opnieuw vader wordt. "Mijn vriendin en ik zijn heel blij", klonk het. "Ik vind het ook tof dat we er nu openlijk over kunnen praten. Ik dacht dat ik de 'madness' onder controle had, maar de 'madness' moet nog beginnen. (lacht)" Maarten en Kristien verwachten hun tweede kindje in november, maar willen het geslacht nog niet verklappen. En natuurlijk mocht daar in de Qmusic-studio op geklonken worden, samen met collega Dorothee Dauwe.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN