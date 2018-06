Maarten Vancoillie vraagt Dorothee Dauwe: 'Word jij meter van mijn dochtertje?' 19 juni 2018

Dat Qmusic-dj's Maarten Vancoillie (29) en Dorothee Dauwe (28) behalve collega's ook goede vrienden zijn, is nu wel duidelijk. In hun uitzending gisteren deelden ze het nieuws dat Dorothee meter wordt van Maartens tweede kindje. Op Instagram deelden ze een foto van een kleine knuffelbeer en een kaartje waarop staat: "Wil jij mijn meter zijn? Kusje, mini-Kwallie 2." Dorothee was door het dolle heen. "Smelt. Ja, natuurlijk. Ik word meter van de Kwallie zijn dochtertje", antwoordde ze. Maarten en zijn vriendin verwachten in november een zusje voor Leon (1,5).

