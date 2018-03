Maar vier Belgische podiumplekken in laatste zes jaar 26 maart 2018

Sagan kreeg Viviani en Démare mee op het podium in Wevelgem. Geen Belgen dus en dat begint zo stilaan een trend te worden. Van Avermaet won Gent-Wevelgem vorig jaar wel voor Keukeleire, maar met vier podiumplaatsen op achttien oogt de Belgische balans van de voorbije zes edities niet heel positief. Van Avermaet (derde in 2013) en Vanmarcke (tweede in 2016) zorgden voor de twee andere Belgische topdrienoteringen. "Gent-Wevelgem is en blijft een koers voor snelle mannen. En we missen in België simpelweg sprinters", verklaarde Fons De Wolf, zelf begin jaren 80 drie keer op het podium van Gent-Wevelgem, het probleem in onze weekendkrant. (TLB)