Maar te lang in bed is ook niet gezond 06 december 2018

Wie langer dan acht uur per nacht slaapt, loopt een groter risico op een beroerte of hartfalen en zelfs de dood, waarschuwt een studie in het 'European Heart Journal'. Bij mensen die meer dan tien uur per nacht slapen, stijgt het risico zelfs met 41%. Maar te weinig is ook niet goed: minder dan zes uur per nacht slapen, wordt in verband gebracht met dezelfde risico's - al kan je de negatieve effecten dan wel compenseren door een middagdutje. Ideaal is zes tot acht uur per nacht slapen, zo berekende men op basis van gegevens van 116.332 volwassenen uit 21 landen, die 8 jaar werden gevolgd. De onderzoekers geven wel toe dat mensen die meer dan acht uur slapen, dat mogelijk doen omdat ze al aan een ziekte lijden. (DM)

