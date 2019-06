Exclusief voor abonnees Maar in Wallonië zijn Mertens en co. wel nog welkom 04 juni 2019

00u00 0

Ook in Wallonië zijn de gesprekken over een regeringsvorming volop bezig. En waar de PVDA in Vlaanderen niet meer welkom is, zetten PS-kopstukken Elio Di Rupo en Paul Magnette de deur wel nog open voor Peter Mertens, Raoul Hedebouw en co. De PVDA/PTB zet fors in op de samenwerking over de taalgrens heen. Het ziet er wel naar uit dat dat er op Waals niveau een regering met PS, MR en Ecolo gevormd zal worden, al wil Di Rupo dat nog niet gezegd hebben. "Er is absoluut nog geen voorkeur."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis