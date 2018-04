Maar goedkope DNA-test heeft geen bewijskracht 'Ideaal voor Moederdag' 30 april 2018

Een ideetje voor Moederdag, zo promoot internetbedrijf Myheritage een DNA-test voor maar 69 euro. "Ontdek de etnische groepen en geografische regionen waar u vandaan komt en vind nieuwe verwanten." Mocht uit die test blijken dat uw vader uw vader niet is, of dat u niet de vader bent van uw kind, dan heeft die test geen enkele wettelijke bewijskracht. Daarvoor waarschuwde Gert Matthys, professor genetica aan de KUL, gisteren op VTM. Voor een rechtsgeldige DNA-test is namelijk de officiële toestemming van beide partijen nodig. Jaarlijks worden in ons land 300 van die vaderschapstests gedaan.

