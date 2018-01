Maar Elisa (17) staat op N-VA-lijst Stemmen mag ze nu nog niet 27 januari 2018

Elisa Amsalkhir uit het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw is amper 17 maar heeft wel al een plaatsje bemachtigd op een kieslijst. In oktober zal ze bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor N-VA. In juni wordt Elisa 18, dus wettelijk is er geen probleem. Er is een grote kans dat ze de jongste Vlaamse kandidate zal zijn. "Sommige mensen zullen zich vragen stellen bij mijn leeftijd maar ik ben gemotiveerd", zegt Elisa. "Politiek interesseert me." Bovenaan haar prioriteitenlijstje? Weinig verrassend: "Ik wil graag meer dingen doen voor de jeugd", zegt Elisa. Maar eerst wil ze haar laatste jaar secundair - Communicatie en Media - tot een goed einde brengen. (BKH)

