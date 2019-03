Maar één Kortrijkse zege in Astridpark... dankzij Santini 08 maart 2019

Negentwintig confrontaties in het Constant Vanden Stockstadion, slechts één Kortrijkse stunt. In het seizoen 2013-2014 zorgde... Ivan Santini voor de enige zege van KV Kortrijk op Anderlecht. Net voor de rust maakte hij de 0-1, sindsdien stapelden de West-Vlamingen de pandoeringen op op bezoek bij de landskampioen: 2-0, 5-1, 3-0, nog eens 5-1 en 4-0. Kortrijk kon nog maar twaalf keer scoren in Anderlecht en incasseerde er al 75 goals. (JSe/PJC/ESK)