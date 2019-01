Maar één Golden Globe voor topfavoriet Gaga 08 januari 2019

Een magere oogst voor Lady Gaga op de Golden Globes: haar film 'A Star Is Born' was topfavoriet, maar amper één van de vijf nominaties werd verzilverd. Ze won enkel de award voor 'Beste Originele Song', voor het nummer 'Shallow'. Toch was de zangeres de ster van de avond, met haar poederblauwe prinsessenjurk met meterslange sleep. Haar haar had ze lichtblauw geverfd, om te passen bij de jurk.

