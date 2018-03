Maar drie landen met vollere gevangenissen 21 maart 2018

Ons land neemt de vierde positie in op de lijst van lidstaten van de Raad van Europa die het meest te kampen hebben met overbevolkte gevangenissen. Per 100 beschikbare plaatsen telt België 119 gevangenen. Ons land kwam op 1 september 2015 ook al voor op de lijst, maar deed het toen met 127 gevangenen per 100 plaatsen nóg slechter.

