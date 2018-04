Maar dat laat sommigen koud 20° 18 april 2018

00u00 0

De eerste echte lentedagen zijn een feit, maar dat laat sommigen duidelijk koud, bleek gisteren in de binnenstad van Antwerpen. De één heeft aan een streep zon en twintig graden genoeg voor blote billen, zoals de 21-jarige Shinta. Maar anderen blijven liever nog even in wintermodus, zoals Evelien (30), die haar handschoenen bijhad, en langzaam op temperatuur kwam achter een sjaal. Een stoet van zowel blote navels als ski-anorakken trok gisteren voorbij, naargelang de persoonlijke thermostaat. (NV)

