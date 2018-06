Maar als 'The Donald' terugkijkt, ziet hij G7 zó Anderhalve week te laat... 18 juni 2018

00u00 0

Hoezo, de G7 was een flop? Dikke vrienden, ja. Althans, dat is wat Donald Trump de wereld wil doen geloven. Hij tweette een reeks foto's die een ánder beeld moet werpen op de top van tien dagen geleden - terwijl andere leiders meteen na de top beelden toonden waarop zíj er het best uitkwamen. Met de foto's wil Trump ook bewijzen dat er geen haar in de boter zit tussen hem en Angela Merkel. "Ik heb een fantastische relatie met Angela Merkel van Duitsland. Maar de nepnieuwsmedia tonen alleen de slechte foto's (die woede suggereren) van de onderhandelingen over een akkoord", tweette Trump.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN