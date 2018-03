Maar 1 op de 6 denkt eraan auto af te geven 17 maart 2018

00u00 0

Slechts één op de zes pendelaars met een bedrijfswagen toont interesse in de cash-for-car-regeling. Ook werkgevers lijken er nog niet voor gewonnen. Dat blijkt uit een rondvraag van iVox in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx en vacature.com bij 2.000 werknemers en 500 werkgevers in België. Meer dan de helft (57%) van de werkgevers ziet zich verplicht bedrijfswagens aan te bieden om concurrentieel te blijven. 68% van de werknemers met een bedrijfswagen zou zijn/haar huidige job niet aangenomen hebben als er geen auto in het salarispakket zat.