Maar 1 op de 10 bushaltes rolstoelvriendelijk 13 april 2018

Let op het opstapje. De bus of de tram nemen is anno 2018 nog altijd niet evident voor mensen met een beperking. Slechts een fractie van de bijna 37.000 haltes is aangepast, zo blijkt een inventatis van De Lijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) vroeg de resultaten op bij mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). En wat blijkt? Rolstoelgebruikers ondervinden problemen bij 9 op de 10 haltes. Nog erger is de situatie voor mensen met een visuele beperking. Slechts 4,7% van de haltes is aangepast met een ribbellijn die het voetpad dwarst en leidt naar een rubberen tegel waar de bus stopt. "Als mensen met een motorische beperking assistentie krijgen, zijn er meer haltes toegankelijk. Maar dan nog ondervinden ze problemen bij drie op de vier haltes", zegt Schryvers. De aanpassing van de perrons is een taak van de steden en gemeenten of het Vlaams Gewest.

