Maar 1 op 2 kijkt nog elke dag 'live' naar tv 08 februari 2019

00u00 0

Minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog dagelijks live naar tv. Dat blijkt uit de Digimeter van Imec, het onderzoeksinstituut aan de Universiteit van Gent. Zij peilen elk jaar bij meer dan 4.500 Vlamingen naar hun mediagebruik. De volledige resultaten daarvan worden pas volgende week bekendgemaakt. Vooral bij jongeren is de terugval opvallend: nog amper een vijfde van de -24-jarigen kijkt dagelijks live. Enkel bij de 65-plussers is het traditionele tv-kijken nog alomtegenwoordig. Ook frappant is dat Netflix op nog geen vijf jaar tijd een vaste plaats heeft ingenomen in één op de drie Vlaamse huiskamers. Toch vormt de streamingdienst nog geen bedreiging voor het bestaande aanbod. Wie een abonnement neemt op Netflix, neemt dit vaak bovenop een klassiek televisieabonnement. "Netflix is de drijvende kracht achter een veranderend kijkpatroon", legt professor en media-expert Lieven De Marez (UGent) uit. "Jongeren zappen niet meer zozeer tussen zenders, maar wel tussen platformen en schermen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN