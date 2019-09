Exclusief voor abonnees Máár 0-4 07 september 2019

Het zou een dolle recordavond worden. Viel dat even tegen, zeg. Meer dan 40 minuten duurde het voor de Rode Duivels konden scoren tegen het nietige San Marino. En dan hadden ze daar nog een strafschop voor nodig ook. De kans dat we het op het EK volgende zomer zonder de Hazards, zonder Lukaku en zonder Witsel moeten doen, is 0,000000005%, schat onze chef voetbal. Het heeft dus geen zin om dramatisch te doen. Maar het is wél een veeg teken dat de kloof tussen de basispionnen en wat erachter komt groter geworden lijkt sinds het WK.

