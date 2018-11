Maanstenen geveild voor 750.600 euro 30 november 2018

De enige maanstenen in privébezit hebben op een veiling in New York 855.000 dollar - omgerekend zo'n 750.600 euro - opgebracht. Veilinghuis Sotheby's wou niet kwijt wie de kleinoden heeft verworven. De drie monsters van de maan zijn in 1970 door de Russische sonde Loena-16 naar de aarde gebracht en werden toen geschonken aan de weduwe van Sergej Koroljov, de 'vader van de Russische ruimtevaart'. In 1993 gingen ze bij een veiling voor 388.400 euro naar een Amerikaanse verzamelaar. Alle andere maanstenen die naar onze planeet zijn gebracht bevinden zich bij overheden, zegt Sotheby's, dat op een opbrengst van 1 miljoen dollar of 877.800 euro had gehoopt.