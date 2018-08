Maanrock live te zien in rusthuizen 24 augustus 2018

Vandaag gaat in Mechelen het driedaagse gratis stadsfestival Maanrock van start en dat betekent niet alleen entertainment voor de naar verwachting 100.000 bezoekers. De concerten op het hoofdpodium op de Grote Markt zullen ook live worden gestreamd in de drie woon-zorgcentra van zorgbedrijf Rivierenland in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. "De senioren kunnen het festival vanop afstand en toch dichtbij meemaken. Zeker voor Rob De Nijs of De Kreuners verwachten we veel interesse", klinkt het. "Zij zijn een stukje verleden voor die mensen. Het kan gesprekken op gang brengen." De beelden zijn dezelfde als deze die ook op groot scherm op het festivalterrein worden vertoond. Maanrock is dit jaar groter dan ooit met elf locaties en meer dan honderd artiesten. Naast muziek staat ook circus, yoga en comedy op het programma. (WVK)

