Maandloon 03 september 2019

Lezer E. Ingelbrecht schrijft dat men als leerkracht een bruto maandwedde van 4.310 per maand ontvangt (na 27 jaar). Maar je mag niet vergeten dat leerkrachten starten aan een lager loon dan in de private sector. Bovendien mag je in het begin van je loopbaan van de ene school naar de andere pendelen en soms voor een paar uur. Er zijn leerkrachten die zo jaren tijdelijk zijn en dus onzeker van hun job.

Hoe komt het dat er veel leerkrachten gemotiveerd beginnen, maar na een paar jaar ontmoedigd een job in de privésector zoeken? Het gras aan de overkant is vaak groener.

Noël Pieters, Oostende

