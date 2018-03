Maanden out na horrorblessure 17 maart 2018

Het was een gruwelijk beeld tijdens de wedstrijd Racing Genk - Standard op 17 mei 2011. Mehdi Carcela liep achter een diepe pass, gaf met zijn hoofd een tikje tegen de bal en werd vol in het aangezicht getrapt door de Fransman Chris Mavinga. Onvrijwillig, maar de gevolgen waren enorm. Carcela bleef roerloos liggen op het veld, zowel bij Racing Genk als bij de Rouches stond het ongeloof op de gezichten te lezen. De flankaanvaller hield er een juk-, kaak- en neusbreuk aan over. Het voorval overschaduwde destijds de titelstrijd. "Ik heb hem gewoon niet zien komen. De aanblik van zijn blessure heeft de rest van de match door mijn hoofd gespeeld", zei Mavinga over het ongeluk. Een week later speelde Standard de bekerfinale tegen Westerlo.

