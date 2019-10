Exclusief voor abonnees Maandag test voor Lukaku en Meunier 05 oktober 2019

Naast Courtois buigt de medische staf van de Rode Duivels zich maandag ook over Lukaku en Meunier. Lukaku miste eerder deze week het CL-duel van Inter tegen Barcelona met een blessure aan de quadriceps. Gisteren hervatte hij de training. Het heeft er dus alles van weg dat Lukaku maandag groen licht krijgt. Meunier sukkelt met een hamstringblessure. Het is nog niet duidelijk of hij dit weekend in actie komt met PSG. De Bruyne, Denayer, Kompany en Casteels zijn out. (SJH/KTH)

