Maandag start proces tegen Nemmouche 05 januari 2019

In Brussel gaat volgende week het assisenproces tegen Mehdi Nemmouche van start. De Fransman staat samen met z'n kompaan Nacer Bendrer terecht voor de terreuraanslag op het Joods Museum, die in mei 2014 aan vier mensen het leven kostte. Het ging om de eerste aanslag op Europese bodem gepleegd door een Europese Syriëstrijder. "Dit is slechts het begin van een lange reeks aanvallen op Brussel. We zullen deze stad te vuur en te zwaard verwoesten", aldus Nemmouche in een teruggevonden opeisingsfilmpje. Zover is het niet gekomen: zes dagen na de feiten werd hij ingerekend in Marseille.