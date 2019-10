Exclusief voor abonnees Maandag kent moordenaar van Shashia zijn straf 26 oktober 2019

Het assisenhof in Antwerpen heeft Jonny Van Den Broeck schuldig verklaard aan moord op Shashia Moreau. "Hij heeft haar naar zijn appartement gelokt om zijn ultieme fantasie te kunnen uitvoeren: extreme seks tot de dood erop volgde. Hij koesterde die fantasie al langer, zo blijkt uit chatgesprekken op zijn computer. Het is uitgesloten dat het slachtoffer vrijwillig heeft ingestemd met om het even welk seksueel contact", zo luidt de motivering van jury. Maandag kent Van Den Broeck zijn straf. Hij riskeert levenslang. (EV)