Maandag einde voor Sporting Lokeren? Bloedbad in 1B 18 april 2020

00u00 0

Mogelijk valt maandag het doek over Sporting Lokeren. Dan komt de club met stamnummer 282 voor bij de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde omdat er zware financiële problemen zijn en een problematisch betalingsverkeer werd vastgesteld. Sporting Lokeren bouwde dit seizoen forse schulden op, sommige leveranciers kregen niets betaald en de lonen van spelers en werknemers werden niet gestort. De spelers en trainers legden na hun laatste competitiematch in 1B, op vrijdag 28 februari, uiteindelijk het werk neer. Behoudens een mirakel stevent Lokeren af op een faillissement. "De kans bestaat dat er maandag nog geen definitieve uitspraak zal zijn. Daarvoor is het afwachten op een vonnis van de rechter, maar goed ziet het er natuurlijk allemaal niet uit", klinkt het eerder pessimistisch bij tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman.

