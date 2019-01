Maandag, 6.12 uur: volledige maansverduistering 19 januari 2019

00u00 0

Maandagochtend zal in alle vroegte een totale maansverduistering te zien zijn. Daarbij staan zon, aarde en maan op één lijn, zodat de aarde haar schaduw over de maan werpt en die rood kleurt. De weersomstandigheden zullen wellicht gunstig zijn. Om 3.36 uur raakt de maan de bijschaduw van de aarde, wat voor een gedeeltelijke eclips zorgt. Een uur later schuift de maan verder in de kernschaduw van onze planeet, waardoor ze stilaan roder kleurt. Om 6.12 uur kan de volledig verduisterde maan verschillende tinten rood vertonen. Anders dan bij een zonsverduistering mag je deze eclips gerust met het blote oog volgen. Kies daarvoor best een donkere plek uit. De totale eclipsfase eindigt om 6.43 uur en om 8.48 uur is de maansverduistering voorbij. Wie het niet ziet zitten om vroeg op te staan: op 16 mei 2022 krijgt u een nieuwe kans.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN