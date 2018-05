Maandag 16u Parade voor 35.000 Brugse Zotten 22 mei 2018

Brugge daverde op zijn (grond)vesten gistermiddag. 35.000 Brugse Zotten toverden de Grote Markt een week na de titelviering om in één blauw-zwarte orgie. Net als twee jaar geleden zorgde de aankomst van de open bus met op het dak de Brugse helden voor ongeziene vreugdetaferelen. Het Brugse bestuur vierde lustig mee. Bart Verhaeghe en doorgaans nuchtere zakenmensen als Jan Boone, Peter Vanhecke, Bart Coeman en Sam Sabbe gingen 'total loss' op de pompende beats. Komt dat zien! Het inspireerde Verhaeghe tot de woorden: "Supporters, jullie zijn ook kampioenen! Jullie enthousiasme geeft ons veel goesting om volgend seizoen een nóg sterkere ploeg te vormen." Alvast Hans Vanaken zag dat zitten: "Door wat ik nu voel, wil ik zo snel mogelijk opnieuw kampioen spelen." Het volk smulde. Uiteraard moest ook Timmy Simons, volgend seizoen Club-speler af, de micro ter hand nemen. "Ik ben al twee dagen afscheid aan het nemen. Maar ik had me geen beter of mooier afscheid kunnen wensen. Dit is legendarisch." En ook Gouden Schoen Vormer, met zoontje Valente op de arm, mocht niet ontbreken. "Dit is genieten. Moet je jullie daar nu zien staan, ik heb zoveel respect voor jullie." Trainer Ivan Leko werd terecht gevierd als de architect van de kampioenenploeg. Aan hem de uitdaging om volgend seizoen vooral Europees beter te doen, al zal dat gezien de 0 op 18 in de Champions League twee jaar geleden in principe niet al te moeilijk zijn. Met de viering van gisteren kwam er trouwens een einde aan alle festiviteiten. Blauw-zwart verlof. De trainingen worden hervat op 18 juni. (WDK/TTV)

