Exclusief voor abonnees Maand zonder Facebook maakt je gelukkiger 05 maart 2020

00u00 0

Wie Facebook in de ban zwiert, houdt meer tijd over én is gelukkiger. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer Stanford en New York University. Voor de studie logden 2.743 Facebook-gebruikers een maand lang niet in op het netwerk. Gemiddeld leverde hen dat één uur extra vrije tijd per dag op - tijd die ze anders niet alleen op Facebook, maar ook op andere sociale media en sites gespendeerd zouden hebben door op links te klikken. Een deel van het gewonnen uur ging op aan tv-kijken, maar ze spraken ook meer af met vrienden en familie. De deelnemers verklaarden zich beter te voelen zonder Facebook en scoorden beter op vlak van geluk en tevredenheid. Van depressieve of angstige gevoelens hadden ze minder last. Ze werden ook minder blootgesteld aan polarisatie, maar hun politieke voorkeur veranderde niet en hun nieuwskennis nam af. Na afloop van het experiment waren de deelnemers minder geneigd om opnieuw in te loggen op Facebook: de app werd 22% minder gebruikt dan voordien. Sommige proefpersonen verwijderden hem zelfs van hun smartphone.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 00 dagen 18 uren 10 minuten 08 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode