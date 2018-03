Maand rijverbod voor Radja Nainggolan 29 maart 2018

Dinsdag werd hij nog luidkeels toegejuicht toen hij mocht invallen in de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië, gisteren was er minder goed nieuws voor Rode Duivel Radja Nainggolan. In de politierechtbank van Sint-Niklaas werd de 29-jarige voetballer veroordeeld tot één maand rijverbod en een boete van 1.600 euro omdat hij betrapt werd op dronken rijden. De feiten dateren van na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (1-1), op 25 maart vorig jaar. De middenvelder ging de bloemetjes buitenzetten in een discotheek in Sint-Niklaas. Rond 7 uur 's ochtends zagen agenten een Audi A1 opvallend traag rijden en vervolgens half in de berm tot stilstand komen. Bleek dat Radja's huurauto een lekke band had. Nainggolan, die aan het stuur zat, had 1,9 promille alcohol in het bloed. De speler ontkende dat hij had gereden, iets wat zijn vriend en ex-profvoetballer Zinho Chergui bevestigde, maar noch de openbaar aanklager, noch de rechter hechtte veel geloof aan dat verhaal. De agenten hadden de auto maar een paar seconden uit het oog verloren. In die tijd konden de twee nooit van plaats gewisseld zijn, klonk het. (PKM)

