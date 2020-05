Exclusief voor abonnees Maand rijverbod voor Kylian Hazard 216 km/u 27 mei 2020

Cercle Brugge-speler Kylian Hazard (24), broer van Eden en Thorgan, is gisteren door de Kortrijkse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot een rijverbod van een maand en een boete van 800 euro. Op 31 juli vorig jaar werd hij in Roeselare met zijn nieuwe Audi S3 aan de kant gezet door de politie, nadat hij 216 kilometer per uur had gereden. Als Hazard zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst voor een psychologisch onderzoek moeten slagen.