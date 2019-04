Exclusief voor abonnees Maand op hotel zonder te betalen: "niet strafbaar" volgens procureur 13 april 2019

Een 43-jarige man heeft een maand overnacht en gegeten in hotel Cajou in De Panne, zonder de rekening van 5.287 euro te betalen. Maar de kans is groot dat hij daar niet voor gestraft wordt. Reden? Volgens de procureur gaat het in dit geval niet om flessentrekkerij. "Daar is enkel sprake van als iemand in de volstrekte onmogelijkheid is om te betalen, dat op voorhand weet en tóch ergens gaat overnachten of eten." En dat zou in deze zaak niet zo zijn. De veertiger verbleef immers in totaal tweeënhalve maand op hotel, en na anderhalve maand was hij wel degelijk in staat om z'n (tussentijdse) rekening te vereffenen. "Daarom kan dit enkel burgerlijk geregeld worden", aldus nog de procureur. Een domper voor de hotelier. "Die man wist goed genoeg dat hij niet kon betalen. In sms-verkeer geeft hij toe dat hij nog schulden heeft. Hopelijk telt dat als bewijs." Vonnis op 10 mei. (JHM)

