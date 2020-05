Exclusief voor abonnees Maand na rellen vindt politie gestolen dienstwapen in vuilnisbak 07 mei 2020

00u00 0

Het dienstwapen van een agent dat tijdens de rellen van vorige maand in Anderlecht werd gestolen uit een combi, is teruggevonden, zegt het Brussels parket. De politie vond het wapen volgens onze informatie dankzij een anonieme tip in een vuilnisbak in de wijk Kuregem, vlak bij het politiecommissariaat.

