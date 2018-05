Maand langer in cel voor doodslag op kapster 09 mei 2018

00u00 0

De 25-jarige Ben W. blijft in de cel voor de doodslag op de 24-jarige kapster Julie Quintens uit Tienen, zo'n tien dagen geleden. De Leuvense raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd. De twintiger bekende tijdens zijn verhoor dat hij zijn ex-buurmeisje gewurgd heeft bij haar thuis. De twee kenden elkaar vaag, maar deelden één interesse: zij had een diploma als schoonheidsspecialiste en hij had zich ingeschreven voor enkele cursussen aan een schoonheidsinstituut. Julie zou hem af en toe een knipbeurt hebben gegeven. Een motief voor de daad is er nog niet. In een eerste verklaring had hij het over "een impuls". Zijn advocate wou niet reageren. "In het belang van het lopende onderzoek." (KAR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN