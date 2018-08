Maand lang geen bloed geven na vakantie in delen van Europa 21 augustus 2018

Wie op vakantie is geweest in bepaalde streken van Italië, Hongarije, Roemenië of Griekenland mag een maand lang geen bloed geven. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In die landen zijn tijgermuggen actief, en die kunnen ziektes overbrengen. "De tijgermug kan besmet zijn met het westnijlvirus dat bloeddonoren met zich kunnen meebrengen", zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. Zo is de mug onder meer verantwoordelijk voor het Zikavirus, dat hersenschade veroorzaakt. De tijgermug verspreidt zich meer en meer in Europa en dat weten veel mensen niet. "Veel mensen zijn verwonderd wanneer ze naar een donorcentrum of mobiele collecte gaan en te horen krijgen dat ze geen bloed mogen geven vanwege hun vakantie in Europa", aldus Tassignon.

HLN