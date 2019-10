Exclusief voor abonnees Maan van Saturnus kan leven herbergen 12 oktober 2019

00u00 0

In de eindeloos lijkende zoektocht naar buitenaards leven kijken wetenschappers vaak naar sterren die duizenden lichtjaren van ons zijn verwijderd, terwijl er zich misschien wel een verschuilt in ons eigen zonnestelsel. De jongste tijd wekt Enceladus, een van de manen van de planeet Saturnus, veel fascinatie. Die maan spuit regelmatig forse waterpluimen de ruimte in, afkomstig van vloeibaar water dat onder de ijskorst zit. Onderzoekers hebben bij de analyse van die waterpluimen organische verbindingen ontdekt die een belangrijke rol spelen bij de productie van aminozuren. Dat betekent nog niet dat E.T. op Enceladus woont, maar het is toch een indicatie dat er misschien een rudimentaire vorm van leven mogelijk is. "Als de overige condities goed zitten, kan deze molecule uit de oceaan op Enceladus processen in gang zetten die op aarde tot het ontstaan van leven geleid hebben", aldus Nozair Khawaja, die als onderzoeker aan Freie Universität Berlin is verbonden. (JPM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen