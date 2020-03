Exclusief voor abonnees Maaltijdkoeriers spelen op veilig met 'coronaknop' 13 maart 2020

Deliveroo, de koerierdienst die restaurantmaaltijden aan huis levert, lanceert begin volgende week een 'coronaknop'. Mensen die online eten bestellen, kunnen op die manier met een simpele klik aangeven dat ze geen contact wensen met de bezorger. Hij plaatst in dat geval een warmhoudtas geopend voor de voordeur, gaat twee stappen achteruit en wacht tot de bewoner het eten uit de tas haalt. Deliveroo hoopt zo restaurants een hart onder de riem te steken. "Woordvoerder Rodolphe Van Nuffel uit. "In landen als Italië zien we welke desastreuze gevolgen corona heeft. Alle horeca is er gesloten, maar door onlinebestellingen kunnen de keukens blijven draaien. Koerierdiensten houden er de restaurantsector enigszins recht." (CEMG)

