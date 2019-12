Exclusief voor abonnees Maaltijden van sultan Qaboos gaan naar Poverello 17 december 2019

00u00 0

De volledige delegatie van sultan Qaboos van Oman is gistermorgen vertrokken uit Leuven. Daarmee volgen zijn medewerkers het voorbeeld van de 79-jarige sultan zelf, die afgelopen vrijdag al terug naar zijn thuisland ging na een medische behandeling in het UZ Leuven. Toch blijft zowel hotel The Fourth als restaurant Tafelrond nog gesloten tot eind januari. De maaltijden die voorzien waren voor de delegatie worden nu geschonken aan armoede-organisatie Poverello. Die zal wellicht een vrachtwagen nodig hebben om al het eten te vervoeren. Bij Poverello reageert men enthousiast op het mooie gebaar van de Omaanse delegatie. "Het wordt een mooie kerstperiode", klinkt het. Intussen zijn de eerste maaltijden al uitgedeeld. (BMK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis