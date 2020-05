Exclusief voor abonnees Maaltijd- en ecocheques zes maanden langer geldig 09 mei 2020

Door de coronacrisis verlengt de federale regering de geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, geschenk- en sport- en cultuurcheques. Maaltijd-, eco- en geschenkcheques met een vervaldatum in maart, april, mei en juni 2020 worden verlengd met zes maanden. Voor sport- en cultuurcheques, die allemaal vervallen op 30 september, komt er een verlenging tot 31 december 2020. Ministers van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) gaan daarmee in op het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR), dat aanstipte dat het door corona vaak moeilijker is om de cheques effectief uit te geven. "Bovendien is zo'n verlenging gunstig voor de hele economie, omdat de consumptie weer op gang komt. De koopkracht van de begunstigden wordt gevrijwaard en de herneming van de activiteiten van handelaars en ondernemingen bij heropening wordt gestimuleerd." Het voorstel moet wel nog groen licht krijgen van de ministerraad, maar de kans is groot dat de verlenging er effectief komt. (SPK)

