Exclusief voor abonnees Maakte Duitse pedofiel ook bij ons slachtoffer? Parket heropent 24 jaar oude moordzaak tienermeisje Cédric Maes en Luc Beernaert

07 juni 2020

06u02 0 De Krant Het Brugse parket gaat onderzoeken of de Duitser Christian Brückner (43) ook in ons land een moord heeft gepleegd. Brückner is sinds deze week hoofdverdachte nummer één in de verdwijningszaak-Maddie McCann. Mogelijk heeft hij ook iets te maken met een tot nog toe onopgehelderde duinenmoord op een 16-jarig meisje in ons land in 1996 én met de verdwijning van een 5-jarig kind in Duitsland in 2016.

Christian Brückner is nog maar twee dagen bekend als verdachte nummer één in de verdwijning van Maddie McCann, maar hij lijkt stilaan een nieuwe Marc Dutroux te worden. Alles wijst momenteel in de richting van de Duitse veertiger als mogelijke ontvoerder én moordenaar - het Duitse parket gaat ervan uit dat Maddie niet meer leeft - van de Britse kleuter. Het meisje van drie verdween op 3 mei 2007 uit een vakantieappartement in het Portugese Praia da Luz en is al dertien jaar spoorloos. Brückner - al meermaals veroordeeld voor kindermisbruik, drughandel en kinderporno én destijds in Portugal verblijvend - past perfect in het plaatje.

Nu gaat het Brugse parket een moordzaak van bijna een kwarteeuw oud in ons land herbekijken, want ook hier zijn er wel erg veel dingen die naar Brückner wijzen. In de zomer van 1996 verdween de 16-jarige Carola Titze in De Haan, waar het Duitse meisje met haar gezin met vakantie was. Ze werd op 11 juli 1996, een kleine week na haar verdwijning, zwaar verminkt teruggevonden in de duinen. Het Brugse parket voerde tot 2016 een onderzoek naar de moord, maar de zaak werd nooit opgehelderd. Belgische speurders reisden verscheidene keren naar Duitsland, maar vonden nooit een verdachte. In 2016 werd de zaak officieel een cold case. Tot gisteren.

