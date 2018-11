Maakt Oranje rampjaar Duitsers compleet? 19 november 2018

Vrijdag al kreeg Duitsland een nieuwe grote klap te verwerken. Nederland klopte verrassend Frankrijk en veroordeelde daardoor de Mannschaft tot degradatie naar divisie B van de Nations League. Meer dan wat prestige staat er voor de Duitsers vanavond niet meer op het programma. "Er zijn nog twee redenen waarom we moeten winnen", legde bondscoach Löw uit. "Voor een goede uitgangspositie bij de loting voor de EK-kwalificatiecampagne en om ons ontgoochelende jaar toch nog met een positieve noot af te sluiten en zo te bewijzen dat we weer op de goede weg zijn." De Duitse media suggereren intussen dat Löw zijn routiniers overboord moet gooien en aan een nieuw, verjongd elftal moet beginnen naar het voorbeeld van... Nederland. Oranje kan vanavond het rampjaar van de Duitsers helemaal compleet maken. Met amper 4 zeges in 12 interlands, was 2018 al een erg zwart jaar. Na de dramatische uitschakeling op het WK, volgde dus de degradatie in de Nations League en wie weet vanavond een nieuwe blamage voor eigen volk tegen de traditionele rivaal.

