Maakt Lierse doorstart dankzij Oosterzonen? 12 mei 2018

Eén doorstartscenario wordt almaar waarschijnlijker voor het failliete Lierse. Zo is het naburige Oosterzonen (eerste amateur) bereid om zijn stamnummer naar een 'new look' Lierse te versassen om dan zelf opnieuw onderaan de ladder te beginnen. Er zou al een voorakkoord zijn met de Belgische bestuurders van Lierse. Ook het supportersverbond van Lierse lijkt zich achter deze constructie te scharen. De nieuwe club zou op het Lisp in eerste amateur kunnen beginnen, met geel-zwarte clubkleuren. Een parallelle toenaderingspoging met stadsgenoot Lyra - opgezet door de alternatieve supportersgroepering 'Lierse voor altijd' - wordt zo wellicht een slag in het water. Twee- à drieduizend supporters van Lierse hielden gisteravond een soort van wake voor hun geliefde club. Normaal had Lierse het moeten opnemen tegen Waasland-Beveren, maar die wedstrijd werd geschrapt. Ook de spelers en technische staf waren aanwezig. (KDC)

