Maakt Achel stunt compleet in Roeselare? 06 november 2019

Hoogspanning op Schiervelde, waar Roeselare vanavond Achel ontvangt voor de bekerreturn. De West-Vlaamse bekerhouder staat met de rug tegen de muur na een onverwachte 3-1-nederlaag in Limburg vorige week. Coach Vanmedegael kan wel weer een beroep doen op de Canadese setter Walsh, die de competitiestart miste door een enkelblessure. Roeselare moet winnen met 3-0 of 3-1 om nog een bijkomende golden set tot 15 punten uit de brand te slepen. Als het ook die wint, stoot het door naar de halve finales. Menen zit in hetzelfde schuitje en moet het 3-1-verlies van vorige week in Leuven proberen uit te wissen. Het rekent daarvoor op een enthousiast thuispubliek. Coach Frank Depestele hoopt dat de receptie - het zorgenkindje van de grensclub - dit keer wel overeind blijft om alsnog de halve eindstrijd te bereiken. (MPM)

