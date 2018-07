maak Ons GEK We staan met 11 miljoen achter jullie 10 juli 2018

Trots zijn we al. Uitbundig gevierd hebben we ook al, vooral na Japan en Brazilië. Aan Courtois, Hazard, Lukaku en co. om ons vanavond ronduit gék te maken. Gek van geluk. Gek van trots, ook. Stel je voor: onze allereerste WK-finale ooit. Geen Fransman die ons die eer mag ontfutselen. Makkelijk wordt het niet, spannend des te meer. Het hele land kijkt met ingehouden adem toe. Winkels gaan vroeger dicht, in de Antwerpse haven zullen truckers moeten wachten tot na het laatste fluitsignaal, want vanaf 20 uur zijn 11 miljoen blikken strak op Rusland gericht. Hoort u ook dat gebons? Dat zijn de Rode Duivels die op de poort van de geschiedenis kloppen.

