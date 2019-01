Maak kennis met de personages uit 'De Luizenmoeder' 09 januari 2019

Welkom op basisschool De Akker: "Wat fijn dat je er bent." Begin al maar te oefenen, want na de eerste aflevering van 'De Luizenmoeder' zit dat deuntje ongetwijfeld voor een week in je hoofd. De nieuwe VTM-serie lijkt op het eerste gezicht dezelfde formule te gebruiken als de laatavondreeks 'Dertigers' op Eén: alledaagse, herkenbare en soms absurde situaties. Alleen zijn de personages - de volwassenen op en rond een basisschool - er een stuk karikaturaler. Moedermaffia, speelplaatsregels of een rigide verjaardagsprotocol: 'luizenmoeder' Hannah moet het in de VTM-reeks, die in Nederland een enorm succes was, allemaal ondergaan. Luizenmoeder, zegt u? Da's de mama die de kinderen luizenvrij moet maken.

