Exclusief voor abonnees Maak kennis met de inktviszwam, uniek overblijfsel van WO I 13 september 2019

00u00 0

Een oorlog laat sporen na in het landschap. Dat geldt ook in natuurgebieden. In de Walestraat in Hoegaarden dook een exotische zwam op, die door Australische soldaten tijdens WO II naar hier is megebracht", aldus Natuurpunt Velpe-Mene.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Hoegaarden

Australië

milieu