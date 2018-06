Maak kans op de Lotto-Jackpot dankzij Het Laatste Nieuws Redactie

11 juni 2018

07u07 0 De Krant De nieuwe Lotto is dubbel zo spannend als het WK. Want met de nieuwe Lotto heb je 2 keer zoveel kans om te winnen! En het wordt nóg beter, want nu zaterdag ontvang je bij Het Laatste Nieuws GRATIS 2 kansen om te winnen!

Wat is jouw geluksnummer? Dat van Vincent Kompany is het nummer 4. Misschien brengt het jou ook geluk en maakt het van jou wel de volgende Lotto-miljonair! Want nu zaterdag ontvang je bij Het Laatste Nieuws een Lotto-biljet met GRATIS 2 kansen om te winnen. Koop dus zaterdag Het Laatste Nieuws, waag jouw kans en wie weet word jij wel de volgende Lotto-miljonair!