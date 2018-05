Maak je eigen crème 19 mei 2018

00u00 0

Niet elke dag zin om je lichaam met dezelfde crème in te smeren? Nivea speelt er met Soft Mix Me op in door drie nieuwe geparfumeerde en intens hydraterende crèmes te lanceren die je onderling kan combineren. Er zijn maar liefst 25 verschillende combinaties mogelijk om je klassieke pot Nivea-crème een subtiel parfum te geven. Naast het gekende Nivea-parfum dat al meer dan 20 jaar in de basisverzorgingen is verwerkt, kan je spelen met geuraroma's van rode vruchten, exotische vruchten of frisse planten. De crèmes zijn geschikt om op je handen, lichaam of gezicht te gebruiken. (KM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN